Am Montagabend haben Beamte der Polizeiinspektion Germersheim den Verkehr in der August-Keiler-Straße kontrolliert. Insgesamt gingen den Beamten sechs sogenannte Gurtmuffel ins Netz. Auch ein Autofahrer mit dem Handy am Ohr wurde aus dem Verkehr gezogen. Abschließend wurden zwei E-Scooter-Fahrer kontrolliert, deren Fahrzeuge nicht versichert waren. Gegen sie wurde laut Polizei ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.