Einen guten Riecher hatten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim am Mittwoch um 3.30 Uhr in Schwegenheim. Auf einem Tankstellengelände kontrollierten sie einen 35-jährigen Autofahrer und stellten dabei fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Nach Angaben der Polizei zeigte ein Urintest ein positives Ergebnis auf fast alle Drogenarten. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten noch eine geringe Menge Amphetamin im Pullover des Mannes. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellte die Polizei zudem eine geringe Menge Rauschgift fest. Den 35-Jährigen erwartet außer einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.