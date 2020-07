Offenbar so genannte Dach-Haie waren am Freitag in Leimersheim unterwegs: Horrende Preise für den Austausch einer Dachrinne hatten laut Polizei vier Männer nach Arbeiten an einem Einfamilienhaus gefordert. Nachdem die verdächtigen Arbeiter ihr Gewerbe bereits einer anderen Person erfolglos angeboten hatten, wurde die Polizei informiert. Die Polizei entdeckte die Arbeiter am Anwesen eines 67-Jährigen. Dort war bereits eine Dachrinne ausgewechselt. Die Männer machten gegenüber der Polizei zwielichtige Angaben zu den Firmenverhältnissen. Da die Arbeiter fast das Doppelte im Vergleich zum handelsüblichen Preis berechnen wollten, wird jetzt wegen Betruges ermittelt.