Ein 55-jähriger Germersheimer hat am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr die Polizei verständigt, weil er seinen Angaben zufolge von einer Frau geohrfeigt worden war. Er habe sein Fahrzeug in der Lilienstraße geparkt und sei anschließend nach dem Verlassen des Autos von einer Frau grundlos geohrfeigt worden. Vor Ort konnten die Beamten die Personalien einer 62-jährigen Tatverdächtigen in Erfahrung bringen. Da die Frau allerdings nicht mehr vor Ort war, konnte sie laut Polizei noch nicht zur Sache befragt werden. Ob die Ohrfeige nun grundlos war, werden die weiteren Ermittlungen klären. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.