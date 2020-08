Nach dem Feuer am Sonntagnachmittag auf einem Acker nahe der Obergartenstraße in Lingenfeld ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das sagte Polizeisprecher Dennis Hook auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Beamten hätten Beweismittel sichergestellt. Um was es sich handelt, wollte Hook nicht sagen, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden. Bei einer Befragung habe eine Anwohnerin berichtet, dass sich zum Tatzeitpunkt Kinder in der Nähe aufgehalten haben sollen. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch bisher nicht ermittelt werden, sagte Hook. Durch den Wind war das Feuer auf dem abgeernteten Getreideacker immer wieder angefacht worden, sodass letztlich rund 3000 Quadratmeter Fläche brannten.