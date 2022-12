Einen Ermittlungserfolg in der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität konnten die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe am Mittwochmorgen in Oberderdingen verzeichnen. Ein 58-jähriger Tatverdächtiger wurde im Laufe des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. In das Visier der Ermittler des Polizeipostens Oberderdingen geriet der Mann aufgrund umfangreicher Ermittlungen. Er steht im Verdacht, mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde daher ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Karlsruhe erwirkt. Dieser wurde durch die Polizei am Mittwochmorgen vollstreckt. Hierbei stellten die Beamten in der Wohnung des Beschuldigten circa 1 Kilogramm Amphetamin, 100 Gramm Marihuana und 65 Gramm Haschisch sicher. Zudem konnte ein griffbereites Springmesser sichergestellt werden. Der Mann muss sich nun u.a. wegen des Vorwurfs des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln verantworten. Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.