Zwischen 14 und 15 Uhr am Dienstag kontrollierte die Polizei in der Hammerstraße in Bellheim die Geschwindigkeit. Sie registrierte neun Überschreitungen. Der „Schnellste“ war mit 51 Stundenkilometern bei erlaubten 30 gemessen worden. Zwei Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Bei einer Messung Am Unkenfunk in Germersheim wurden 14 Verstöße geahndet. Hier lag der Höchstwert bei 65 Stundenkilometern. Und auch hier sind nur 30 erlaubt.