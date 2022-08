14 Verwarnungen sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sind das Ergebnis einer Laserkontrolle, die die Polizei Germersheim am Mittwochmorgen nach eigenen Angaben in der Germersheimer Straße in Lingenfeld durchgeführt hat. Insgesamt wurden 47 Fahrzeuge gemessen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit bei erlaubten 30 betrug nach Angaben der Beamten 55 Kilometer pro Stunde.