Tierisch begann die Woche für die Polizei im Kreis. Eine besorgte Anruferin meldete sich bei der Polizei Wörth und berichtete über eine Gänsefamilie, die sich in ihren Garten in Hagenbach verirrt hat. Die Tiere weigerten sich jedoch, diesen wieder zu verlassen. Aufgrund der fehlenden Einsicht der Wildgänse schritt die Polizei zur Tat.

Wie die Polizei meldet, konnten durch „einsatztaktische Kommunikation“, also durch gutes Zureden und mit Hilfe der Anwohnerin, die Gänse dazu bewegt werden den Garten in Richtung des nahe gelegenen Altrheins zu verlassen. Dabei, so schreibt die Polizei, ließen sich die Gänse die Nutzung der öffentlichen Straßen und die Polizeibegleitung nicht nehmen. „Von den formellen Vorgaben der Sondernutzung der Straße wurde ausnahmsweise abgesehen. Die Bürgerin sieht von der Erstattung einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs ab“, endet die Meldung der Polizei.

Tierisches auch in Germersheim: Dort sorgten der vierwöchige Spirit und seine Mama Sandra mit einem Ausflug zum Rhein für Abwechslung im Polizeialltag. Die beiden trabten gut gelaunt am Rhein entlang, bis die Polizei die beiden Ausbrecher der Gattung Pferd fassen konnte.