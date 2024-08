Aufgrund der Baustellensituation an der L556 zwischen Hagenbach und Neuburg hat die Polizei am Mittwoch den Deichweg, welcher als illegale Umgehung genutzt wird, zwischen 16 und 16.40 Uhr überwacht. In den vergangenen Tagen wurden die Absperrungen von unbekannten Verkehrsteilnehmern zur Seite geworfen. Die Polizeibeamten konnten im überwachten Zeitraum aber keine Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot feststellen. Die Absperrungen befanden sich ebenfalls ordnungsgemäß in ihren Halterungen.