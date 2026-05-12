Wer zwischen 15 und 18 Jahre alt ist und Lust hat, Berlin zu entdecken, der hat in den Herbstferien dazu Gelegenheit. Die Jugendförderung des Jugendamts Germersheim veranstaltet für Jugendliche aus dem Landkreis vom 13. bis 17. Oktober eine politische Bildungsreise. Laut Ankündigung stehen neben dem Erkunden der Hauptstadt auch Besichtigungen und Gespräche auf dem Programm, die sich mit der deutschen Geschichte und der politischen Gegenwart beschäftigen. Darunter ist beispielsweise ein Zeitzeugengespräch im ehemaligen Stasi-Gefängnis oder eine Führung im Museum Blindenwerkstatt Otto-Weidt, ein Ort des Widerstands gegen das NS-Regime, geplant. Auch ein Besuch des Bundestags steht auf dem Programm. Schlemmen und Shoppen sollen laut Ankündigung natürlich auch nicht zu kurz kommen. Die Gruppe wird in einem Tagungshaus in einer Art Wohngemeinschaft leben und sich teilweise selbst versorgen.

Der Teilnahmebeitrag für An- und Rückreise mit der Bahn, vier Übernachtungen im Mehrbettzimmer, Frühstück, Eintrittsgelder und teilweise Mittag- und Abendessen umfasst 240 Euro, Juleica-Inhaber zahlen 210 Euro. Alle Infos im Netz unter www.kreis-germersheim.de/berlinfahrt.