Das Demokratie-Mobil der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) ist bis 30. November landesweit auf Tour und macht am Dienstag, 24. September, von 9 bis 14 Uhr, an der Kreis-Volkshochschule und der benachbarten Berufsschule in Germersheim Halt. Zusammen mit der Landeszentrale wird die VHS außerdem ein Argumentationstraining gegen Stammtischparolen am Freitag, 27. (16.30 bis 19.30 Uhr) und Samstag, 28. September (9 bis 16 Uhr) anbieten. Anmeldungen hierzu per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de. „Das Demokratie-Mobil wird mit Büchern, Broschüren, Informationsmaterialien und vor allem einem offenen Ohr für Interessierte ausgestattet sein“, so LpB-Direktor Bernhard Kukatzki. „Die Landeszentrale für politische Bildung möchte in direktem Kontakt mit den Menschen ihre Fragen aufgreifen, Anliegen diskutieren und die Bedeutung der politischen Bildung verdeutlichen.“ Die Landeszentrale für politische Bildung feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen.