Ein drei Meter hoher Sandstein am Anglerheim erinnert seit Kurzem an die Flurbereinigung anlässlich des Polderbaus. Vergangene Woche hat der Bildhauer Siegfried Keller aus Harthausen die Inschrift bearbeitet. Sie zeigt die Wappen der betroffenen Gemeinden Neupotz, Leimersheim, Rheinzabern, Jockgrim und Wörth. Der Gedenkstein wiegt rund 12 Tonnen, er wurde von den Gebrüdern Ludwig und Willi Kuhn gestiftet. Die restlichen Kosten übernehmen das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) und die Struktur-und Genehmigungsdirektion Süd (SGD.) Die Flurbereinigung, in die mehr als 2600 Grundstückseigentümer involviert waren, ist 2005 gestartet und soll nächstes Jahr abgeschlossen sein.