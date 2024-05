Auch im Kreis Germersheim leuchtete der Himmel in der Nacht vom Freitag auf den Samstag rosa und grün. Grund für das farbenprächtige Himmelsspektakel war der stärkste Sonnensturm seit mehr als 20 Jahren, der die Erde getroffen hat. In ganz Deutschland und auch in vielen anderen Ländern konnten bunte Polarlichter beobachtet werden. Zahlreiche RHEINPFALZ-Leser haben die Gelegenheit genutzt und nicht nur fasziniert in den Nachthimmel geschaut, sondern auch Fotos gemacht.