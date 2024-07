Bereits seit einigen Wochen gibt es am Radweg am Ortsende von Hagenbach in Richtung Berg und Neuburg eine Fahrrad-Reparaturstation. „Das ist ja superpraktisch, fast besser wie meine heimische Werkstatt“, bewundert Joe Reiter all die Werkzeuge von der Kneifzange über Schraubendreher und Inbusschlüssel bis hin zu Hebeln um den Mantel vom Reifen zu heben. „Und hoffentlich wird das nicht zerstört“, bemerken andere Passanten, während sie die stabile Luftpumpe nützen. Diese Station hatten sich die Hagenbacher „Vielradler“ bei der Aktion Stadtradeln bereits 2023 „erradelt“. Dieses Jahr war die Verbandsgemeinde Hagenbach erneut beim Stadtradeln recht erfolgreich und wird nun eine zweite Reparaturstation erhalten. „Der Standort wird noch festgelegt, wahrscheinlich wird auch gleich eine „Plauderbank„ daneben gestellt“, teilte Bürgermeisterin Iris Fleisch mit.