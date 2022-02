Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei in einer Kneipe in Germersheim gemeldet. Als die Polizei eintraf, war nur noch der 25-jährige Geschädigte vor Ort. Es stellte sich heraus, dass dieser mit mehreren Männern in einen Streit geriet, woraufhin ihm der namentlich unbekannte Beschuldigte mit einem Whiskyglas auf den Kopf geschlagen habe. Der 25-Jährige hat eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus versorgt wurde. Hinweise zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter an die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de.