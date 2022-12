Wegen des andauernden Kriegs in der Ukraine geht man in Berlin und Mainz davon aus, dass die Flüchtlingszahlen zumindest konstant bleiben, wenn nicht gar noch steigen. So informierte Landrat Fritz Brechtel am Montag den Kreisausschuss über ein an diesem Tag eingegangenes Schreiben des Präsidenten der Aufsichtsbehörde ADD, Thomas Linnertz, wonach in Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr rund 10.000 Flüchtlinge erwartet werden. Ungeachtet dessen, dass das Land die Kapazität seiner Auffangeinrichtungen ausgeweitet habe, sollen sich die Kommunen Gedanken machen, wie diese Menschen vor Ort untergebracht werden können, eventuell in Sammelunterkünften, so Brechtel unter Bezug auf das Schreiben. Der Landrat kündigte an, demnächst in einer Bürgermeister-Dienstbesprechung über das Thema reden zu wollen. Dabei wird sicher auch die Forderung der Stadt Wörth nach Rückgabe der an den Kreis übertragenen Bienwaldschule eine Rolle spielen, nachdem sie nicht mehr wie vorgesehen für schulische Zwecke genutzt wird. Die Förderschule Lernen ist angesichts rückläufiger Schülerzahlen am Ende des Schuljahres 2019/20 geschlossen worden. Der Kreis hat unterdessen geplant, in dem nun leerstehenden Schulgebäude eine Sammelunterkunft für Flüchtlinge einzurichten. Die Stadt Wörth hingegen hat andere Pläne damit. Im Gespräch ist das Einrichten eines Kindergartens.