Mit der neuen, digitalen Plattform „Bildungsregion Stadt Karlsruhe“ soll die Übersicht über das vielfältige Bildungsangebot in der Stadt verbessert werden. Dabei gehe es nicht nur um schulische Angebote für Kinder und Jugendliche, sondern auch Aus- und Weiterbildung, Berufsorientierung sowie das Programm der Volkshochschule sind integriert und können per Mausklick aufgerufen werden. Zudem gibt es Informationen über das Schulsystem in Baden-Württemberg. Nicht nur ausländischen Mitbürger, auch Neubürgern aus anderen Bundesländern fehlen oft die Einblicke ins Schulsystem Baden-Württembergs. Immer wieder gebe es auch Anrufe von Eltern aus Rheinland-Pfalz, die sich über Bildungswege, Ganztagsschulen und spezielle Schwerpunkte an den jeweiligen Schulen im Nachbarland informieren wollen. Die Plattform ist im Internet zu finden unter: www.bildungsregion-karlsruhe.de.