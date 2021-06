Ein Spaziergänger teilte der Polizei am Sonntagmittag mit, dass er auf einem Weg neben der Bahnhofstraße in Bellheim eine Plastiktüte mit neuer Damenbekleidung gefunden hat. Die Beamten entdeckten vor Ort eine Tüte mit etwa 40 neuen Kleidungsstücken. An diesen hingen teilweise noch die Sicherungsetiketten. „Die Ermittlungen werden sich zunächst darauf konzentrieren, den Eigentümer der Damenbekleidung ausfindig zu machen“, heißt es im Polizeibericht.