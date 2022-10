„Die Lina-Sommer-Grundschule ist schon wieder zu klein, es gibt bereits zwei Ausweich-Container, und wir würden noch einen weiteren Container brauchen“, stieg Bürgermeister Karl Dieter Wünstel in ein Thema der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Jockgrim ein. Da der Raumbedarf an der Grundschule wegen steigender Schülerzahlen schon länger bekannt ist, wurde Architekt Achim Stadter aus Rheinzabern beauftragt, einen Anbau zu planen. Den Entwurf, der bereits mit der Aufsichtsbehörde unter dem Gesichtspunkt möglicher Zuschüsse abgestimmt wurde, erläuterte Dieter Wünstel. Er sieht demnach vor, dass ein vorhandener Anbau, der nördlich des Schulhofes vor Jahren im rechten Winkel an den Altbau gefügt wurde, abgerissen wird. Dieser Gebäudeteil sei nur einstöckig, seine Statik lasse es nicht zu, dass ein zweites Stockwerk aufgesetzt wird. Durch den Abriss könne neu und dann mit zwei Etagen gebaut werden. Die Raumaufteilung der Schule werde nach dem Neubau leicht verändert, denn das Lehrerzimmer soll zentraler Richtung Neubau verschoben werden. Über die Kosten für den Neubau wurde nicht gesprochen. Die Verbandsgemeinde könne jedoch einen Zuschuss von bis zu 40 Prozent der zuschussfähigen Kosten erwarten.