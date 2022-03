Rülzheim. Nachdem das alle fünf Jahre stattfinde Rülzheimer Heimatfest im Jahr 2020 Corona-bedingt ausfallen musste, rüstet sich die Gemeinde jetzt für das nächste große Fest. Im Jahr 2024 steht die 1250-Jahr-Feier der Gemeinde an. Gefeiert werden soll vom 8. bis 17. Juni 2024.

Das erste große Fest anlässlich des Dorfjubiläums fand im 1974 mit der 1200-Jahr-Feier statt. Bei der 1250-Jahr-Feier im übernächsten Jahr soll ein Großteil der für das Heimatfest 2020 bereits fast fertig ausgearbeiteten Pläne verwendet werden, wie der 1. Beigeordnete und Vorsitzende der Kulturgemeinde, Michael Braun sagte.

Die Vorbereitungen für das große Fest sollen Ende Juni oder Anfang Juli mit einem ersten Workshop beginnen. Dabei sollen „grundsätzliche Themen“ wie Motto und Festumzug besprochen werden. Braun rief alle Bürger, die bei den Festvorbereitungen mithelfen wollen, dazu auf, sich zu melden.

Totschlag und Wallfahrt

Der Namen der Gemeinde Rülzheim wurde erstmals am 12. Juni 774 urkundlich erwähnt, als ein gewisser Sparolf dem Kloster Lorsch eineinhalb Tagwerk Land der Rülzheimer Gemarkung schenkte. Der Name „Rülzheim“ stammt von dem Begriff „Haus oder Heim des Ruodleich“. Man nimmt an, die Gemeinde verdankt ihren Namen dem Notar Ruodleich des kaiserlichen Baumeisters Einhard am Hofe Karls des Großen. Jener Ruodleich wollte vermutlich seinen Lebensabend an dem Ort verbringen, wo die Stätte des Martyriums des Hl. Theodard war. Der Bischof von Maastricht soll hier auf seinem Weg zum fränkischen König Childerich im September 671 oder 672 „von wilden Horden“ überfallen und ermordet worden sein. An seiner Todesstätte entstand vermutlich um 1400 eine Wallfahrtskapelle, der Vorgänger des heutigen Dieterskirchels. Theodard war auf der ehemaligen Römerstraße unterwegs, die am heutigen Dieterskirchel vorbeiführte.