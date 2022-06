Das nächste Rülzheimer Heimatfest, mit dem die Gemeinde gleichzeitig ihr 1250-jähriges Bestehen feiern will, geht in die Planungen. Das Fest soll vom 8. bis 17. Juni 2024 stattfinden. Zur Vorbereitung starten Orts- und Kulturgemeinde einen ersten Workshop, in dem mit möglichst vielen Interessierten grundsätzliche Fragen besprochen werden. Zu klären sind, wo gefeiert werden soll, unter welchem Motto soll die 1250-Jahr-Feier stehen, wird es unterschiedliche Bühnen geben? „Die Planungen für unsere 1250-Jahr-Feier sind eine Mammutaufgabe, die wir nur gemeinsam mit vielen kreativen Köpfen schaffen werden“, so Michael Braun, Vorsitzender der Kulturgemeinde. Für die Vorbereitungen sollen nicht nur die Vereine eingebunden werden, sondern alle, „die an einem tollen Fest interessiert sind“.

Info



1. Workshop zur Vorbereitung der 1250-Jahr-Feier, Samstag, 2. Juli, 10 Uhr, Anbau Dampfnudel. Ende gegen 14 Uhr, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldungen an Silvia Liebel unter s.liebel@ruelzheim.de.