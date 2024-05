Noch ist es etwas zu kalt, das Wasser im Rülzheimer See. Der ist zur Zeit noch zu. Anders in Jockgrim, wo bereits wieder geplanscht werden kann.

Im Gegensatz zu den Freibädern in der Region, werden bei den beiden Badeseen in Jockgrim und Rülzheim deutlich weniger Gäste gezählt. „Letztes Jahr haben wir 1970 Saisonkarten verkauft und 10.280 Tageskarten“, sagt Jockgrims Bürgermeisterin Sabine Baumann. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt zum Baggersee in den Johanneswiesen, bei dem es einen Gastronomiebetrieb gibt. Wenn in der Hochsaison besonders viel los ist, wacht zudem der DLRG über die Wasserratten. An allen anderen Tagen lautete die Devise, im Gegensatz zu den Schwimmbädern: „Baden auf eigene Gefahr. “ Die Preise für die Saisonkarten steigen in diesem Jahr leicht, wie die Ortschefin mit Verweis auf die Haushaltslage erklärt. „Die Saisonkarte kostet in diesem Jahr beim Kauf bis 31. Mai 30 Euro, beim Kauf ab 1. Juni 37 Euro.“ 3,50 Euro wird für eine Tageskarte fällig.

Öffnung von Wetter abhängig

Der Baggersee in Jockgrim hat bereits geöffnet. Das Eröffnungsdatum des Sees in Rülzheim ist am Freitag, 24. Mai. Der Eintritt an diesem Tag ist für die Besucher und Besucherinnen frei, bereits vorbestellte Saisonkarten können dann direkt am Kassenhäuschen gegen Barzahlung abgeholt werden. Natürlich können auch direkt vor Ort Saisonkarten erworben werden. 2023 öffnete das Strandbad am 27. Mai. Bis Saisonende am 10. September kamen 28.498 Besucher und Besucherinnen. Davon entfielen 5756 Eintritte auf Saisonkarten. Bereits seit letztem Jahr gab es eine neue Rutsche an dem Gewässer und ab dieser Saison einen neuen Kiosk-Betreiber, wie Myriam Serr von der VG Rülzheim informiert. Die Eintrittspreise bleiben gleich: 3 Euro zahlt ein Erwachsener, 36 Euro kostet die Saisonkarte.

Kein Eintritt wird übrigens beim Besuch des Epplesees in Neuburg fällig. Dieser ist zudem das ganze Jahr über zugängig.