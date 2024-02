Wieso werden Plakate zum Thema Umweltschutz und Artensterben zerstört und eins mit einer Christus-Darstellung nicht? Hat das etwas mit Glauben zu tun? Oder ist da jemand nur nicht fertig geworden?

Gott ist groß. Das wissen alle, die an ihn glauben. Schließlich hat er, schenkt man der Bibel Glauben, Großes geschaffen: die Welt. Das ist sein Werk, seine Schöpfung. Der Mensch ist nur ein kleiner Teil davon. Dafür macht er aber, so machen uns Wissenschaftler Glauben, auf dem Erdball vieles kaputt und sorgt auf diese Weise unter anderem für Klimawandel und Artensterben.

Darauf will ein Künstler in Berg mit großformatigen Plakaten aufmerksam machen, die er an seiner Grundstücksmauer aufgehängt hat. Der Künstler räumt durchaus ein, dass seine Werke provokant sind.

Aber ist das wirklich der Grund? Fakt ist, dass sich jemand veranlasst fühlte, die Plakate wiederholt zu zerstören. Nun kann man darüber sinnieren, ob da Leute am Werk waren, die das behandelte Thema störte, weshalb dessen Darstellung beseitigt werden musste. Oder hatte da einfach nur jemand Spaß daran, etwas zu beschädigen? Wie auch immer.

Respekt?

Bemerkenswert ist die Feststellung des Künstlers, dass eines seiner Werke, das mit einer Christusdarstellung, bisher nicht zerstört wurde. Nun kann man darüber grübeln, woran das liegt. Der Künstler mutmaßt, dass es der Respekt vor christlichen Symbolen ist. Das wiederum ließe den Schluss zu, dass der oder die Täter (zumindest ansatzweise) gläubige Menschen sind. Gesetzt den Fall, das ist so, dann müssten sie doch auch Respekt vor Gottes Schöpfung haben, und sie müssten es begrüßen, dass sich jemand dazu aufrafft, diese schützen zu wollen und müssten ihn dabei unterstützen oder zumindest gewähren lassen. Folglich kann es eigentlich nicht sein, dass die von Zerstörungswut Beseelten sich von den Bildern und Texten auf den Plakaten provoziert gefühlt haben. Es muss also doch der Spaß gewesen sein, das Werk eines anderen zu vernichten – und sei es nur, um ihn, aus welchem Grund auch immer, zu ärgern. Wahrscheinlich sind der oder die Täter nur noch nicht fertig mit ihrem Werk und kommen wieder.

Ein schönes Wochenende