Aufregung bei Familie Duchardt aus Lustadt: Plötzlich ist das Telefon tot. Internet? Ebenfalls Fehlanzeige! Eine Hiobsbotschaft folgt – dann aber eine große Überraschung.

Vorweihnachtszeit, vormittags in der Burgstraße 20 in Lustadt: Hans-Peter Duchardt ist entsetzt. Er kann nicht mehr telefonieren und auch nicht mehr im Internet surfen. Gerade jetzt, in einer Zeit, in der besonders viel mit Verwandten und Bekannten kommuniziert wird – und noch etliches virtuell erledigt werden muss. Duchardt handelt sofort, ruft die Störungsstelle der Telekom an. Ergebnis: Die Störung ist bekannt. Seine Vermutung: Dass beim Glasfaser-Ausbau wieder mal ein Kabel beschädigt wurde.

Wie geht es jetzt weiter – will er einen Tag später bei einem erneuten Anruf bei der Störungsstelle wissen. Dabei erfährt er, dass sieben Anschlüsse betroffen sind. Und die Störung wohl erst in zweieinhalb Wochen, also erst nach Weihnachten, behoben wird. Eine Hiobsbotschaft für den Lustadter, der früher selbst bei der Telekom beschäftigt war. Dass sieben Teilnehmer von der Außenwelt abgeschnitten sind? Ein Unding!

Duchardts wendet sich an die RHEINPFALZ und hofft auf schnelle Problemlösung. Die Reaktion der Telekom auf eine schriftliche Anfrage lässt nicht lange auf sich warten: „Wir befinden uns in der Recherche und melden uns, sobald wir weitergehende Informationen haben“, teilt Stefan Barwieck vom Presseteam der Deutschen Telekom AG in Bonn nach gut zwei Stunden mit. Knapp zwei Stunden später meldet sich wiederum Duchardt bei der RHEINPFALZ: „Alles funktioniert wieder! Super!“, berichtet er erleichtert. Als Grund für die Störung nennt Barwieck einige Tage später ein defektes unterirdisches Kabel. Sechs Anschlüsse seien von dem Problem betroffen gewesen. „Wir bitten unsere Kunden für die Verzögerung ausdrücklich um Entschuldigung und werden uns entsprechend kulant verhalten“, verspricht der Pressesprecher.