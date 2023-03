Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass Spielstraßen in Wohngebieten ausgewiesen werden, ist nichts Ungewöhnliches. Dass in einer bislang verkehrsberuhigten Zone plötzlich wieder schneller gefahren werden darf hingegen schon. Ein solcher Fall sorgt in Schwegenheim für Unmut.

35 Jahre lang sei die Gutenbergstraße in Schwegenheim „verkehrsberuhigte Zone“ – auch Spielstraße genannt – gewesen. So ist es in einem Antrag der SPD zu lesen,