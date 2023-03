Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Älteren Mitmenschen ein attraktives Wohnangebot zu bieten, hat sich das Bärendorf vorgenommen. Laut einer Umfrage ist etlichen Leuten das eigene Haus nebst Hof und Garten inzwischen zu groß geworden.

Wollen Ottersheimer in eine seniorengerechte Wohnung, müssen sie in einen anderen Ort umziehen. Deswegen hat sich die Gemeinde erfolgreich um das Projekt Wohnpunkt plus beworben und gemeinsam mit