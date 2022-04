Die Verkehrsführung auf dem großen Rathausplatz in Sondernheim wird nach seiner Umgestaltung eindeutiger sein. Gepflasterte Flächen, eine kleine Grünanlage und acht Parkplätze sind wesentliche Merkmale der Neugestaltung.

Seit Anfang März wird im alten Ortskern von Sondernheim gebaut, da die öffentlichen Flächen dort neu gestaltet werden. Begonnen wurde mit der Neuanlage des kleinen Rathausplatzes. Grundzüge der Planung sind bereits zu erkennen. Die Bushaltestelle wird barrierefrei angelegt und der Verkehr dann so geführt, dass die Busse in der Kurve weniger Probleme haben, erläuterte Ortsvorsteher Friedel Rentschler die Planung. Die Parkbuchten werden, anders als in der Maiblumenstraße, mit etwas höheren Sandsteinen begrenzt, um die Grünflächen vor dem Überfahren zu schützen. „Das machen wir ähnlich wie in der Orffstraße in Germersheim“, sagte Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile.

Der Ausbau des großen Rathausplatzes ist im Straßenausbauprogramm der Stadt für die Jahre 2022 bis 2025 vorgesehen. Die geplanten Kosten werden mit 550.000 Euro beziffert und über die „wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge“ erhoben.

Einstimmig stimmte der Stadtrat der Planung des Ingenieurbüros Krug, Ludwigshafen, zu. Diese umfasst auch die Einmündungen der Kirch-, Garten- und Hördter Straße sowie der Straße Am Speckberg. Der Entwurf wird zur Anliegerbeteiligung freigegeben.