Auf einem Gelände zwischen Straußenfarm und Dampfnudel soll der Neubau für den Kindergarten „Villa Zauberwald“ errichtet werden. Weder von Bürgerseite noch aus Gründen des Artenschutzes gibt es Bedenken gegen das Bauvorhaben.

Der Ausschuss für Bauwesen und Ortsentwicklung hat sich mit den Abwägungen zum Bebauungsplan „Straußenfarm“ beschäftigt, denn inzwischen sind Stellungnahmen und fachliche Bewertungen wie beispielsweise das artenschutzrechtliche Gutachten eingegangen. Da die Bestandsbäume als Schattenspender für die Außenanlage des Kindergartens so weit wie möglich erhalten bleiben, steht dem Bauvorhaben „kein artenschutzrechtliches Hindernis im Wege“.

Das Vorhaben „brenne unter den Nägeln“, so Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger). Die Nachfrage nach Kita-Plätzen werde immer größer. Die eingegangenen Abwägungen erforderten keine größeren Planungsänderungen, manche Anregungen könnten später geprüft werden, so Bauamtsleiter Sascha Schäffner. Dazu gehört beispielsweise der Vorschlag, eine Querungshilfe vom Fußweg entlang der Festwiese zum Kindergarten. Auch ist vorgesehen, das Gebäude mit Fernwärme zu versorgen. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung soll kein separater Brunnen gebohrt, sondern im Bedarfsfall auf den in der Nähe liegenden Badesee zurückgegriffen werden. Großes Augenmerk soll auf ausreichende Parkplätze gelegt werden. Von Bürgern seien gar keine Einwände zu diesem Bauvorhaben gekommen.

Ein genaues Zeitfenster könne noch nicht festgelegt werden, so Schäffner. Wenn der Bebauungsplan vom Gemeinderat beschlossen sei, folge die 2. Beteiligung, dann könnte im Mai oder Juni Baurecht vorliegen. Danach muss ein Planer gesucht werden. Der Bauantrag dürfte Anfang 2022 eingereicht werden können.