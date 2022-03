Neue Bauplätze für junge Familien: An ihnen mangelt es momentan in Neuburg. Doch Abhilfe ist in Sicht: In der Feldstraße – ganz am südlichen Zipfel des Schiffer- und Fischerdorfs gelegen – soll neues Häusle-Land entstehen. Eine erste wichtige Hürde haben die Pläne jetzt genommen . Aber es ist unklar, wie es weiter geht.

Wenn es eine Sache gibt, an der es in Neuburg mangelt, dann sind es Bauplätze. Zehn Jahre ist es her, seit die Ortsgemeinde mit „Wörthestücke III“ letztmals Bauland für junge Familien & Co. schuf. Alle diese Flächen sind mittlerweile bebaut. Jetzt sollen neue her. Und zwar im westlichen Teil der Feldstraße – mit Option auf eine spätere Erweiterung.

Die Feldstraße ist bisher nur auf einer Straßenseite bebaut. Die Ackerflächen gegenüber sollen zum Neubaugebiet „Feldstraße West“ werden: 28 Grundstücke in zwei Reihen von je durchschnittlich 400 Quadratmetern Fläche. Man wolle den Bauenden „größtmögliche Freiheiten“ geben, sagte nun Planerin Claudia Deubig (Büro Piske, Ludwigshafen) bei der ersten Vorstellung des Bebauungsplans im Gemeinderat. Soll heißen: Wenig Vorgaben, beispielsweise was die Dächer angeht.

Zauneidechse muss umziehen

Öffentliche Parkplätze soll es aus Platzgründen nur im südlichen Bereich des Neubaugebiets geben, hieß es. Aber auf jedem Grundstück seien von den Eigentümern zwei Stellplätze nachzuweisen, erklärte Deubig. Alle nötigen Gutachten seien da. Und man wisse auch, dass man die im Gebiet lebende Zauneidechse umsiedeln müsse. Trotzdem: Wann die ersten Bagger zur Erschließung des Gebiets anrollen können, dazu wollte die Planerin noch keine Prognose abgeben. Der Grund: Jetzt sollen 30 betroffene Behörden nach ihrer Einschätzung gefragt werden. Und man wisse nie, „was da kommt“, so Deubig. Man stehe noch ganz am Anfang. Es gebe noch viele „Unwägbarkeiten“.

Die erste Hürde – das positive Votum des Ortsgemeinderats – hat der Bebauungsplan jedoch genommen. Und zwar einstimmig.