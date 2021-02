Für den rückwärtigen Bereich der Westend-, Friedens- und Jahnstraße soll ein Bebauungsplan (B-Plan) erstellt werden, sofern Bürger dort in 2. Reihe bauen wollen. Darauf einigte sich der Bauausschuss einstimmig. Der Beschluss gilt aber nur vorbehaltlich.

Ein Anwohner in der Westendstraße hatte eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Einfamilienhauses gestellt, die aber wegen der vorgesehenen Bautiefe abgelehnt wurde. Da auch die Kreisverwaltung ein Einfügen in Umgebungsbebauung nicht sieht, sei zu erwarten, dass ähnlich gelagerte Fälle ebenfalls nicht zu einer Baugenehmigung führen dürften. Daher schlägt die Verwaltung vor, mit den Anwohnern des Gebiets Kontakt aufzunehmen und abzufragen, ob sie in 2. Reihe bauen möchten. Bisher gibt es nur eine Anfrage.

Der Bauausschuss signalisierte einstimmig seine Bereitschaft, den hinteren Bereich der Straßen „zur Nachverdichtung“ zu überplanen. Die Verwaltung darf die betroffenen Grundstücksbesitzer anschreiben und nach ihren Bauwünschen fragen. Man wolle den Anwohnern dort nicht verwehren zu bauen, sagte Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger). Nach der Rückmeldung soll entschieden werden, ob das genannte Gebiet überplant und ein B-Plan erstellt wird. Erst dann will die Gemeinde festlegen, ob sie die Kosten übernimmt oder die Bauwilligen diese tragen müssen. Bauamtsleiter Sascha Schäffner schätzt die Kosten auf bis zu 2000 Euro pro Grundstück, „wenn alle mitmachen“.