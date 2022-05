Hoher Sachschaden an einer Straßenbahn und einem Auto ist die Bilanz eines Unfalls in der Weststadt am späten Montagnachmittag. Ein 52-jähriger Autofahrer übersah laut Polizeimeldung gegen 17.15 Uhr an der Kreuzung Schillerstraße/Goethestraße die von rechts in Richtung Europahalle fahrende Bahn. Es kam zum Unfall, bei dem niemand verletzt wurde. An der Straßenbahn entstand ein Schaden von insgesamt ungefähr 10.000 Euro, beim Auto beträgt der Schaden ungefähr 5000 Euro.