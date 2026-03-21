Nach einem Unfall musste die A65 bei Kandel-Nord in Richtung Karlsruhe zeitweise voll gesperrt werden.

Zwischen den Anschlussstellen Kandel Nord und Kandel Mitte kam es am Samstagvormittag auf der A65 zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw samt Anhänger, der mit Baumaterialien beladen war. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr Kandel jetzt mit.

Der Fahrer habe aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gespann verloren, woraufhin sich das Fahrzeug überschlug. Doch der Unfall ging glimpflich aus: „Der Fahrer sowie der Beifahrer konnten das Fahrzeug eigenständig und unverletzt verlassen“, heißt es in dem Bericht der Feuerwehr.

Die Feuerwehr Kandel sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterie ab. Ebenfalls im Einsatz waren Kräfte der Polizeiinspektion Wörth sowie der Rettungsdienst. Die Feuerwehr Büchelberg fuhr ebenfalls die Einsatzstelle an, konnte die Anfahrt jedoch abbrechen, so der Bericht weiter.

Für die Dauer des Einsatzes musste die A65 in Fahrtrichtung Kandel-Mitte voll gesperrt werden.