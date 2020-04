Im Karlsruher Stadtteil Weiherfeld-Dammerstock kam es am Montag gegen 16 Uhr aufgrund einer verdächtigen Wahrnehmung zu einem Polizeieinsatz im Bereich „Am Rüppurrer Schloß“. Eine Frau gab an, auf dem Dach eines Laborgebäudes einen Mann mit Pistole gesichtet zu haben. Der Mann wäre kurzzeitig auf dem Dach gewesen und kehrte anschließend ins Gebäude zurück. Auch konnte die Frau eine Personenbeschreibung abgeben. Kurz bevor das Gebäude von mehreren Einsatzkräften betreten und durchsucht werden sollte, verließ ein Mann, welcher exakt der Beschreibung der Frau entsprach, das Gebäude. Er wurde von den Polizeibeamten abgefangen und durchsucht. Eine Pistole konnte nicht festgestellt werden. Im Gespräch gab der Mann an, Reinigungsarbeiten an dem Gebäude erledigt zu haben. Des Weiteren habe er sich hierzu kurzzeitig auch auf dem Dach aufgehalten. In der Hand habe er sein Handy getragen. Aufgrund der plausiblen Erklärung und der Tatsache, dass in dem Gebäude keine Pistole auffindbar war, wurde die verdächtige Wahrnehmung widerlegt. Auch konnte die Zeugin nicht länger ausschließen, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Handy gehandelt haben könnte, informierte die Polizei.