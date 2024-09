23 Frauen und Männer aus dem Bistum Speyer bekamen von Bischof Karl-Heinz Wiesemann im Rahmen des Diözesan-Katholikentags für ihr kirchliches und caritatives Engagement die Pirminius-Plakette, die höchste Auszeichnung der Diözese, verliehen. Aus dem Dekanat Germersheim wurden zwei engagierte Katholiken ausgezeichnet.

Helga Danner (Pfarrei Hl. Theodard, Rülzheim) ist bereits seit über 50 Jahren in einem vielfältigen Aufgabenspektrum in ihrer Pfarrei aktiv: Im katholischen Frauenbund, im Kirchenchor St. Georg Hördt, im Pfarrgemeinderat Hördt, in weltkirchlichen Initiativen, wie der „Aktion Ghana“, ebenso wie im gottesdienstlichen Leben, zum Beispiel als Sakristanin und Lektorin, und im caritativen Bereich, wie bei der Ökumenischen Sozialstation Rülzheim.

Mit 91 Jahren der älteste diesjährige Preisträger ist Dieter Mappes (Pfarrei Sel. Paul Josef Nardini, Germersheim). Ausgezeichnet wurde er für seine langjährige Mitarbeit im Pfarrgemeinderat Lingenfeld/Schwegenheim/Westheim, mehrfach auch als Vorsitzender, für sein ökumenisches Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für das Miteinander mit den protestantischen Gemeinden, für seinen Beitrag bei der Planung und dem Neubau des Pfarrheimes St. Martinus in Lingenfeld ebenso wie für seinen wichtigen Beitrag im Projektteam beim Zusammenwachsen der neuen Pfarrei Sel. Paul Josef Nardini. Gleichzeitig war Mappes in der Kommunalpolitik aktiv.

Benannt ist die bischöfliche Ehrenplakette nach dem heiligen Abtbischof Pirminius, der als Missionar im südwestdeutschen Raum wirkte und 753 in dem von ihm gegründeten Kloster Hornbach starb. 23 Ehrenamtliche zwischen 54 und 91 Jahren aus allen Regionen des Bistums wurden in diesem Jahr ausgezeichnet.