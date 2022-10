Am Wochenende findet die Karlsruher Frischpilzausstellung im Großen Saal im Pavillon hinter dem Naturkundemuseum statt.

Langsam neigt sich die Pilzsaison wieder dem Ende entgegen. Das Naturkundemuseum Karlsruhe veranstaltet deshalb in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Pilze im Naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe e. V. (PiNK) fast schon traditionellen zum 17. Mal die jährliche Frischpilzausstellung.

Rund werden 250 bis 300 Arten werden wohl gezeigt, die genaue Zahl steht erst kurz vorher fest, denn die Pilze sollen ja frisch sein. Zusätzlich werden in einem großen Diorama die Fichte und die mit ihr vergesellschafteten Pilze inszeniert. Dieses Mal stellen Dirk E. Hebel, Professor für Nachhaltiges Bauen am KIT, und seine Mitarbeiterinnen einen aus Pilzgeflecht des Austernseitlings bestehenden „mycotree“ („Pilzbaum“) vor. Sie zeigen dabei, wie Pilze als nachhaltiges Baumaterial eingesetzt werden können. An beiden Tagen gibt es dazu einen Kurzvortrag um 14 Uhr.

Außerdem wird Drechslerei Klein aus Karlsruhe Kunsthandwerk rund ums Thema Pilze präsentieren. Ferner können sich Pilzliebhaber an einem Buchstand über die neueste Pilzliteratur informieren. Ein neu erschienenes Buch über die Pilzflora des Wilden Sees im Nationalpark Schwarzwald wird vorgestellt. Und natürlich stehen die Pilzberater der Arbeitsgruppe Pilze für Fragen zur Verfügung, Auch können Pilze mitgebracht werden, um sie von den Fachleuten bestimmen zu lassen. Schließlich können kann man auch Pilze unter dem Mikroskop studieren.

Die Ausstellung ist am Samstag, und Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Zudem weist der Verein darauf hin, dass je nach Pilzwetter noch bis mindestens 7. November jeweils montags die wöchentliche kostenlose Pilzberatung stattfindet.

Info

www.pilze-karlsruhe.de