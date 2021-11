Bisher waren es Offiziere und Unteroffiziere, die Soldaten in der Südpfalz-Kaserne auf ihren Auslandseinsatz vorbereiteten. Nun wurden erstmals Lehrsoldaten ausgebildet. Was sie lernen, können und sonst noch so leisten müssen. Beim Lehrgang.

Neben Lehrfeldwebeln und Lehroffizieren bereiten nun auch normale, gemeine, also Soldaten mit Mannschaftsdienstgrad in der Südpfalz-Kaserne Kameraden auf den Auslandseinsatz vor. In einem dreiwöchigen Pilottraining erfolgte diese Ausbildung zum Lehrsoldat erstmals in Germersheim unter Federführung der 4. Kompanie des Luftwaffenausbildungsbataillons, informierte das Bataillon. Zusätzlich werden die Lehrsoldaten beim Objektschutz der Luftwaffe eingesetzt.

Die Ausbildung gliedert sich nach Angaben der Bundeswehr in drei größere Teilbereiche. In der ersten Ausbildungswoche standen die Grundlagen der Ausbildungslehre, vor allem Methodik und Didaktik größtenteils im Hörsaal auf dem Dienstplan. Das Erlernte mussten die Trainingsteilnehmer in Form einer Lehrprobe anwenden.

Auf Theorie folgt Praxis

In der zweiten Woche mussten die angehenden Lehrsoldaten ihre theoretischen Kenntnisse in die Praxis umsetzen. Schwerpunkt war die Schießausbildung mit Hand- und Panzerabwehrwaffen – sowohl am Schießsimulator als auch mit der Waffe.

In der dritten Woche folgte zum Abschluss die Schieß- und Gefechtsausbildung. Diese beinhaltete neben dem Schulschießen mit dem Maschinengewehr auf der Standortschießanlage auch die Ausbildung und den Einsatz als Aufsicht beim Schützen. Ferner mussten sich die einzelnen angehenden Lehrsoldaten als stellvertretender Gruppenführer im Gelände beweisen. „Das Highlight der Woche war die Nachtausbildung mit einer Nachtlehrvorführung, einem Nachtmarsch sowie der Bau eines Biwaks unter Beachtung der Eigensicherung“, heißt es in der Schilderung des Luftwaffenausbildungsbataillons.

Bei Sonnenaufgang ins Gefecht

Am frühen Dienstagmorgen, noch vor Sonnenaufgang ging es für die Ausbildungsgruppe ins Gelände zur Gefechtsausbildung. Als Erstes wurden die Waffen, Munition und Funkgeräte empfangen und vorbereitet. Dann wurde der Marschbefehl ausgegeben. Ziel dieses Ausbildungstages war das gefechtsmäßige Verhalten während eines Marsches mit Karte und Kompass sowie das Gewinnen eines zugewiesenen Geländes, in dem sich die betreffende Einheit zur Verfügung halten muss. Dabei galt es, sich selbst zu sichern und nicht entdeckt zu werden. Ein sogenanntes Feindkommando versuchte jedoch immer wieder, die Gruppe anzugreifen und so ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Dabei war der Gruppenführer gefordert, der immer wieder auf verschiedene Szenarien reagieren und die Gruppe zusammenhalten musste. Oberleutnant Alexander Hiery, Hörsaalleiter der Trainingsteilnehmer, zeigte sich laut Pressemitteilung des Luftwaffenausbildungsbataillons „sehr zufrieden mit den bisher gezeigten Leistungen“.

Nächtlicher Gefechtslärm

Bei Einbruch der Dunkelheit begann für die Trainingsteilnehmer die Nachtausbildung, die bereits am Tag vorbereitet worden war. So wurden die Wege zu den Kampfständen markiert, die Wirkungsbereiche der Waffen festgelegt, die Grundtarnung angepasst und die Funktion der Nachtsehhilfsmittel überprüft. Nach der Nacht-Lehrvorführung mussten die Trainingsteilnehmer die ihnen gezeigten Techniken und Verfahren selbst anwenden. Schließlich sollen sie können, was sie anderen beibringen wollen.