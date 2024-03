Zwei bekannte Praxen an einem neuen gemeinsamen Standort: Die Ergotherapie-Praxis in der Lindenstraße 51 und die Physiotherapie-Praxis in der Kirchstraße 213 in Westheim sind seit Ende Februar Geschichte. Nach gut zweimonatigen Umbauarbeiten haben Tanja und Michael Hoecker die „Praxis für Physio- und Ergotherapie Hoecker“ am Montag im Erdgeschoss ihres neuen Wohnhauses in der Oberen Straße 203 eröffnet. Die 74 Quadratmeter große Praxis umfasst neben einem Warte- und einem Sanitärbereich vier Therapieräume. Zeitnah sollen noch zwei Patienten-Parkplätze hergestellt werden. Auch wenn der rasch vollzogene Umzug mit viel Arbeit außerhalb des beruflichen Wirkens verbunden – und es Tanja Hoecker nicht leichtgefallen war, ihre bisherige Wirkungsstätte, in die das Dorflädl einzieht, verlassen zu müssen, freuen sich beide, nun ihre Patienten in den neuen Räumen therapieren zu können. Termine können telefonisch unter der neuen Rufnummer 06344 508321 vereinbart werden. nti