Mit einem neuen Förderprogramm will die Stadt ihren Beitrag zur Energiewende leisten. 320 private Haushalte können profitieren. Los geht’s am 1. Januar.

Um die Energiewende zu unterstützen, fördert die Stadt zukünftig den Kauf von Photovoltaik-Balkonkraftwerken. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung können Germersheimerinnen und Germersheimer ab dem 1. Januar 2025 eine einmalige Förderung in Höhe von 125 Euro für die Anschaffung eines Balkonkraftwerks beantragen. Auf diesem Weg wolle die Stadt private Haushalte bei der Nutzung erneuerbarer Energien und der Senkung ihres CO 2 -Ausstoßes unterstützen. Der neue Fördertopf umfasse 40.000 Euro; folglich könnten 320 Haushalte von der Förderung profitieren. Gefördert würden ausschließlich Photovoltaik-Balkonkraftwerke, die ab dem 1. Januar 2025 (Rechnungsdatum ist entscheidend) angeschafft, montiert und ordnungsgemäß angemeldet wurden. Bei einer Online-Infoveranstaltung am Dienstag, 19. November, 19 Uhr, erklären Stadtverwaltung und Verbraucherzentrale wie das alles funktioniert. Anmeldung per E-Mail unter nachhaltigkeit@germersheim.eu. Der Veranstaltungslink wird ein, zwei Tage vor der Veranstaltung per E-Mail verschickt. Diejenigen, die nicht an der Online-Veranstaltung teilnehmen können, können sich das Ganze auch am 19. November, 19 Uhr, im Bürgersaal des Stadthauses am Bildschirm anschauen.

Teil von Kipki

Das städtische Förderprogramm ist Teil von Kipki (Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation), womit der Ausbau erneuerbarer Energien und die Reduktion von Treibhausgasen gezielt vorangetrieben werden sollen.

PV-Balkonkraftwerke, auch Stecker-PV-Geräte genannt, erzeugen nach Mitteilung der Stadtverwaltung aus Sonnenlicht Strom, der über einen gewöhnlichen Stecker in eine Haushaltssteckdose eingespeist und von elektrischen Endgeräten im Haushalt verbraucht werden kann.