Aktuell gibt es wieder verstärkt sogenannte Phishing-Anrufe, also Anrufe in betrügerischer Absicht. Der RHEINPFALZ sind drei Anrufe von Donnerstag bekannt, in der sich am Telefon ein englisch sprechender Mann mit indischem Akzent als Mitarbeiter von Microsoft ausgab. Der Anrufer behauptete, der Computer des angerufenen sei mit einem Trojaner infiziert. Auf Argumente, wie dass kein Windows-Computer im Haushalt genutzt werde, reagierte der Anrufer nicht, sondern begann zu fragen, ob man am Computer sei und Infos abrufen könne. Nach neuerlichen kritischen Nachfragen, legte der Mann auf.