Die traditionelle „Pfortzer Kerwe“ wird von Samstag, 24. August, bis Montag, 26. August, zwischen dem Platz vor der katholischen Kirche und dem Alten Schulhaus gefeiert. Geplant und organisiert wurde das diesjährige Fest von einem neu gebildeten Kerwe-Komitee.

Der Fassanstich durch Ortsvorsteher Oliver Jauernig und Vertreter der beteiligten Vereine ist am Samstag um 16.30 Uhr vor dem Alten Schulhaus. Dort ist auch die Bühne platziert, auf der ab 19 Uhr die Band „The Cryptoniks“ Rockabilly- und Rock’n’Roll-Hits zum Besten gibt. Ab 21 Uhr gehört die Bühne „Journeye“, einer Tribute-Band der US-amerikanischen Rockband Journey.

Der Kerwesonntag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst am Alten Schulhaus. Anschließend spielen die Orchester des Musikvereins Harmonie. Gewusst und geraten wird ab 14.30 Uhr bei einer Freilicht-Auflage des etablierten „Maximiliansauer Café Quiz“. In den Pausen gibt es Vorführungen zu den Themen Zumba und Bodybuilding. Der musikalische Abend beginnt um 19 Uhr mit dem „Justin Nova Trio“ mit Schlagzeuger Karsten Schneider. Am Montag sorgt ab 15.30 Uhr die „AH Band“ aus Wörth für Stimmung. Den musikalischen Abschluss bilden „Daddy Cool“ mit Michael Samtmann ab 18 Uhr, inklusive Showeinlage der örtlichen Kfd.

Im Alten Schulhaus findet die Fotoausstellung „Unser Dorf: Früher und heute“ des Heimatvereins FoKuS statt. Geöffnet ist diese am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Der Malerring zeigt seine Werke am Samstag von 16 bis 20 Uhr ebenfalls im Alten Schulhaus.

Gastronomisch ist ein breites Angebot angekündigt: neben der Bratwurst, mediterranen Spezialitäten, Dampfnudeln, Crêpes, Flammkuchen und weiteren französischen Spezialitäten gibt es auch flüssiges, zum Beispiel abends Cocktails an der Bar des Musikvereins. Beteiligt sind auch anliegende Restaurants. Die Arbeiterwohlfahrt bietet am Sonntag Kaffee und Kuchen in der „Pfortzer Stubb“. Am Montag gibt es mit dem „Handwerkeressen“ ein Mittagsangebot.

Für Kinder gibt es bei der „Pfortzer Kerwe“ ein kleines Karussell auf dem Kirchplatz. Am Sonntag gibt es Vorführungen eines Kasperle-Theaters sowie Kinderschminken im Alten Schulhaus. Die Protestantische Gemeinde bietet zudem das „Kreativzelt“ an, in dem gemeinsam gebastelt wird. Die Messdiener backen am Sonntag Waffeln.