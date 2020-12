Die Möglichkeit, Corona-Schnelltests einzusetzen, wird in südpfälzischen Pflegeeinrichtungen inzwischen rege genutzt. So der Tenor in einer Videokonferenz des Bundestagsabgeordneten und Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Gebhart (CDU) mit Vertretern der Pflegeeinrichtungen. Laut einer neuen Verordnung stehen den Einrichtungen 30 Tests pro Monat und Bewohner zur Verfügung, erläutert der Abgeordnete. In der ambulanten Pflege sind es 15 Tests pro Monat. Die Schnelltests werden den Einrichtungen erstattet. Gebhart: „Diese Schnelltests sollen dazu beitragen, den Bewohnern und den Pflegekräften mehr Sicherheit im Alltag zu geben.“

Die Corona-Situation wird in mehreren Einrichtungen in der Südpfalz inzwischen als kritisch eingestuft. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten Enormes“, so Gebhart. „An vielen Stellen geht es an die Kapazitätsgrenze. Es braucht jetzt schnell Maßnahmen, die zu sinkenden Infektionszahlen führen. Wir brauchen entschlossenes politisches Handeln, aber auch viel Eigenverantwortung der Bevölkerung.“

Masken an Pflegeheime ausgeliefert

Inzwischen seien erste Lieferungen aus dem aktuellen Schutzmaskenhilfspakt aus der nationalen Reserve bei den Einrichtungen vor Ort angekommen, allerdings noch nicht bei allen. Jede erhält mindestens ein Hilfspaket mit jeweils 1000 partikelfiltrierende Halbmasken sowie 2000 Alltagsmasken.