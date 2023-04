Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie wichtig Pflegeberufe sind, ist in aller Munde. Auch dass sie mehr als nur Beifall verdienen. Aber kaum jemand weiß genau, welche Möglichkeiten es in diesem Bereich gibt. Das will die Pflegeschule des Diakonissen-Stiftungskrankenhauses in Speyer ändern. Deshalb hat sie in Germersheim im ehemaligen Schuhhaus Köhler (Ludwigstraße) ihr erstes Pop-up-Café eröffnet und bietet jungen Leuten ausführliche Informationen an.

Für drei Wochen, bis zum 22. September, lädt das Pop-up-Café Schüler, vor allem Schulabgänger, zu Gesprächen und Info über Pflegeberufe ein.