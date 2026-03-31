Ein barrierefreies Mini-Haus mit Sturzerkennung und Pflegebett steht in Kandel. Es kann vier Tage lang besichtigt werden.

Von außen wirkt das „TinyCareHome“ klein, aber im Inneren überrascht es mit einer durchdachten Raumaufteilung und mit ausreichend Platz. Sogar ein Wendekreis mit dem Rollstuhl ist möglich. Die Idee hinter dem Projekt: Menschen, die pflegebedürftig geworden sind, sollen möglichst lange selbstbestimmt leben und in der Nähe ihrer Angehörigen bleiben können.

Entwickelt wurde das „TinyCareHome“ als Forschungsprojekt der „Tiny House Boschlab“. Grundlage ist ein Mini-Haus, das als mobile Pflegealternative entwickelt wurde. Es ist rund 17 Quadratmeter groß, barrierefrei, hat Platz für Pflegebett und Rollstuhl oder Rollator. Außerdem verfügt es über eine höhenverstellbare Toilette und eine unterfahrbare Küche.

1000 Euro warm

Ausgestattet ist das „TinyCareHome“ mit „intelligenter“ Technik: Es integriert smarte Tools wie Sensoren zur Sturzerkennung und smarte Pillenboxen. Mit dem Steinbeis-Transferzentrum für Soziale und Technische Innovationen wurde es am Bosch Health Campus entwickelt. Erstmals vorgestellt wurde ein „TinyCareHome“ 2025 in Sinsheim; es ging dann auf Tour und wird ständig weiterentwickelt.

Der monatliche Mietpreis liegt bei 1000 Euro Warmmiete. Wer sich ein „TinyCareHome“ ansehen möchte, kann es zwischen Donnerstag, 16. April, und Sonntag, 19. April, von 11 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz vor der Verbandsgemeindeverwaltung in Kandel besichtigen.