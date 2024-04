Die Pflanzsaison steht vor der Tür. Passend dazu wird der Kinovorplatz in der Sandstraße am Freitag, 12. April, 13 bis 15.30 Uhr zur Tauschbörse für Pflanzen.

Auch Samen, Saatgut, Zwiebeln, Knollen und Ableger können laut Ankündigung getauscht werden. Der Pflanzentausch startet anlässlich des Abschlusses des Wettbewerbs „Belebe und Begrüne deinen Kinovorplatz“. Aufgerufen zum Wettbewerb wurde Ende 2022 von der Stadtverwaltung und nun wird das Ergebnis präsentiert.

Schüler und Schülerinnen mit guter Idee

Gewonnen hat ein Vorschlag der „Goethe Goes Green-AG“ des Goethe-Gymnasiums Germersheim zur mobilen Bepflanzung des Platzes. Eingereicht haben die AG-Mitglieder den Vorschlag, mobile Sitzbänke mit vertikal begrünter „Rückwand“ auf dem Platz aufzustellen. „Uns hat der Vorschlag der engagierten Schülerinnen und Schüler gleich angesprochen, denn so wird der Platz gleichzeitig grüner gestaltet und durch weitere Sitzgelegenheiten wird an einem zentralen und doch ruhigen Ort der Innenstadt zum Verweilen eingeladen“, so Bürgermeister Marcus Schaile. Zusätzlich zu den Sitzbänken wird der Platz durch weitere Pflanzkübel in eine grüne Oase verwandelt.

Obst- und Gartenbauverein mit Infostand

Zwei Kategorien wird es beim Pflanzentausch geben. Zum einen findet ein offener Tausch statt. Wer nichts zum Tauschen hat, kann auch so vorbeikommen, viele Pflanzen werden gegen Spende abgegeben. Zur Verfügung gestellt werden sie vom Globus Baumarkt Germersheim und der Staudengärtnerei Kirschenlohr aus Speyer. Um die Schülerinnen und Schüler bei künftigen Projekten zu unterstützen, gehen die Spenden an die AG. Auch der Obst- und Gartenbauverein Sondernheim ist vor Ort mit einem Infostand vertreten. Ab 13.30 Uhr ist ein Waffelverkauf angekündigt.