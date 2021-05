Seit dem 3. Mai sind im unteren Teil der Sandstraße die Arbeiten zur Erneuerung der Pflanzbeete in vollem Gange und dauern voraussichtlich noch bis Pfingsten an. In einem zweiten und dritten Abschnitt folgen im Spätjahr, beziehungsweise im Frühjahr 2022 die restlichen Pflanzbeete. Das teilte die Stadt Germersheim jetzt mit.

Im Gegensatz zu den bisherigen Pflanzbeeten, die aus Holz gefertigt wurden und stark unter der Witterung und Anfahrschäden gelitten haben, sind die neuen Pflanzbeete aus Cortenstahl hergestellt. Die Maßnahme ist Bestandteil des Prozesses „Aktive Stadt“.

Bei einem Workshop im September 2020 wurden die städtischen Vorschläge mit Anwohnern diskutiert. Als erstes Ergebnis dieser Beteiligung will die Stadt auf der Queichbrücke eine neue Sitzmöglichkeit mit Begrünung schaffen, die gleichzeitig das unerlaubte Parken dort verhindert, teilte Baudezernent Sascha Hofmann mit.