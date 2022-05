Mehr als 500 insektenfreundliche Stauden sollen laut Ortsbürgermeisterin Susanne Lechner (FWG) bei einem Arbeitseinsatz am Freitag, 6. Mai, in der Austraße gepflanzt werden. Bürger, die mithelfen wollen und über die sich die Kommune freuen würde, treffen sich ab 14 Uhr an der Ecke Austraße/Friedhofstraße. Sie sollen Handschuhe und Spaten mitbringen. Mit der Pflanzaktion setzt das Zwiebeldorf die Ende 2021 begonnene Ortsdurchgrünung fort. „Der Bahnhofsvorplatz ist bereits fertiggestellt“, informiert Lechner.