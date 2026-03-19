Eine Viertelstunde Fußweg vom Gymnasium entfernt, soll ein Schulwald entstehen. Die Kinder haben eine stattliche Anzahl an Bäumen gepflanzt.

Naturerfahrung gehört zum inhaltlichen Profil des neuen Gymnasiums in Rheinzabern. Waldpädagogik passt da gut dazu. Die Fünftklässler waren nun mit dem Revierförster Rüdiger Sinn unterwegs, um mehr als 400 Bäume zu pflanzen. Um genau zu sein, waren es 422 Roteichen, Spitzahorne und Esskastanien. Allesamt Sorten, die sich steigenden Temperaturen in der Region anpassen können.

422 Bäume wurden gepflanzt. Foto: Heike Brödel/oho

Jede der drei fünften Klassen war einen ganzen Vormittag lang damit beschäftigt, zu buddeln und zu pflanzen. Viele „müde glückliche Kinder“ habe sie nach der gewinnbringenden Aktion gesehen, sagt die Lehrerin Heike Brödel. Für die pädagogischen Schwerpunkte – neben Naturnähe auch Musik und Demokratieförderung – möchte die Schule Kooperationen mit Vereinen und Institutionen wie dem Forstamt aufbauen.

Auf der Fläche soll ein Schulwald entstehen, in dem die Kinder Unterricht außerhalb des Klassenzimmers erleben können. Dabei sollen beispielsweise in den Fächern Erdkunde oder Nawi ökologische Fragen und Nachhaltigkeitsaspekte in den Mittelpunkt rücken, so Heike Brödel. Die Kinder sollen biologische Zusammenhänge außerhalb des Fachsaals begreifen. Zu sehen, wie der eigene Wald Stück für Stück wächst, schaffe „wahnsinnige Identifikation“. Hin und wieder sollen die Schülerinnen und Schüler auch die Bewässerung übernehmen.