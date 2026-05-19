Vom 22. bis 26. Mai wird auf dem städtischen Messplatz beim Sportzentrum Wrede der Germersheimer Pfingstmarkt gefeiert. Das hat die Stadt mitgeteilt. Eröffnet wird der Pfingstmarkt am Freitag, dem 22. Mai um 18 Uhr. Bürgermeister Marcus Schaile nimmt die Eröffnung im großen Imbissbereich mit Biergarten der Schaustellerfamilie Barth im Anschluss an seinen traditionellen Rundgang über den Messplatz vor. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung durch die Stadtkapelle Germersheim, heißt es in der Ankündigung weiter.

Zu den Attraktionen auf dem Festplatz gehören laut Stadt Dauerbrenner wie „Autoscooter“ und „Olympia-Express“, aber auch Rundfahrgeschäfte wie „Beach-Monster“ sowie der bei der Jugend beliebte „Jumper“. Für die Kinder stehen darüber hinaus Kinderkarussells zur Verfügung. Zahlreiche Belustigungsgeschäfte wie Pfeilwurf-, Spiel- und Schießbuden gehören ebenfalls das Angebot, so die Stadt in ihrer Ankündigung. Knoblauchbaguette, Flammkuchen und Langos zählt die Stadt bei den Speiseangeboten auf und bewirbt die „schönste Biergartenatmosphäre“ unter Zeltplanen, was das Vergnügen wetterunabhängig macht. Süßwaren gibt es bei der Messekonditorei, am Mandelwagen sowie am Crêpe- und Softeisstand.

Zu den neuen Aktionen gehören laut Stadt der Besuch bekannter Comicstars am Samstag, dem 23. Mai um 15 Uhr auf dem Pfingstmarkt. Besucher haben die Gelegenheit, mit den berühmten Figuren kostenfrei Bilder zu machen. Sowohl am Pfingstsonntag als auch am Pfingstmontag, dem 24. und 25. Mai findet in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal „Cars & Kirmes“ bis 17 Uhr statt, das von der Stadt als „Car Show mit Oldtimer-Modellen, aber auch mit U.S. Cars“ beworben wird.

Als Höhepunkt wird das Höhenfeuerwerk mit Musik am Pfingstsonntag um 22.30 Uhr angekündigt.

Zum Abschluss des Pfingstmarktes werden am Dienstag, dem 26. Mai, dem letzten Tag, die Preise für Familien und Senioren reduziert, und im Biergarten gibt es eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen für 3 Euro.