Dieses Jahr lädt die Stadt wieder zum traditionellen Pfingstmarkt auf den Messplatz beim Sportzentrum Wrede ein. Vom 3. bis 7. Juni dreht sich vieles auf dem eckigen Platz.

Es ist wieder so weit: Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz laden Stadtverwaltung und Schausteller zum traditionellen Germersheimer Pfingstmarkt ein. Pünktlich um 18 Uhr wird am Freitag, 3. Juni, im Anschluss an den Rundgang über die Festwiese, im großen Imbissbereich mit Biergarten der Schaustellerfamilie Barth aus Speyer, der Pfingstmarkt durch Bürgermeister Marcus Schaile offiziell eröffnet. Der freut sich nach der langen Zeit „unseren Familien, Kindern und Jugendlichen einmal mehr wieder ein kleines Stück Normalität anbieten zu können“.

Zahlreiche Attraktionen erwarten wieder die Besucher. Neben Dauerbrennern wie „Autoscooter“ und „Super-Jumper“, präsentieren sich auch die beiden Rundfahrgeschäfte „Star Fighter“, und „Olympia-Express“ auf dem Messplatz. Für die Kleinen stehen Kinderkarussells zur Verfügung. Belustigungsgeschäfte wie Pfeilwurf-, Spiel- und Schießbuden bereichern das Angebot. Krammarkthändler bieten am Sonntag und Montag ihre Waren auf der Zufahrtsstraße zum Messplatz feil. Krönender Höhepunkt ist das „musikalisch-bengalische Pfingstfeuer“ am Pfingstsonntag nach Einbruch der Dunkelheit. Zum Abschluss des Pfingstmarktes verabschieden sich die Schausteller am Familiendienstag mit ermäßigten Fahrpreisen und einem leckeren Mittagstisch.